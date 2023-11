Ministro da Economia diz que corte das medidas de apoio energético deve ser gradual

"O que nos preocupa é defender a indústria nacional e as empresas nacionais face à conjuntura energética", afirmou hoje o ministro da Economia, defendendo que "a desimplementação desses apoios [no setor energético] não pode ser feita de um dia para o outro".

A Comissão Europeia instou na terça-feira Portugal a reduzir as medidas de apoio energético "o mais rapidamente possível em 2023 e 2024".

No parecer à proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), publicado no âmbito do Semestre Europeu, o executivo comunitário considera que esta "não está totalmente em conformidade com a recomendação" do Conselho que em julho sugeriu que Portugal reduzisse os apoios energéticos atualmente em vigor.

"São recomendações de Bruxelas que o Governo vai seguir e analisar", disse o ministro, vincando que, apesar de se ter registado uma diminuição dos preços do petróleo, nas últimas semanas, "os apoios às empresas, provavelmente tem que se graduar".

"É fundamental manter os apoios e gradualmente ver como é que a economia se vai comportar", afirmou à agência Lusa.

António Costa e Silva falava à agência Lusa à margem de uma visita à freguesia da Benedita, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, no âmbito da promoção das atividades empresariais e `clusters` da região Oeste.

O ministro visitou a empresa IVO cutelarias e as obras de construção da Área de Acolhimento Empresarial da Benedita.