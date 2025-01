Ministro da Economia: "Os próximos quatro a seis meses vão ser determinantes"

diz Pedro Reis.Donald Trump, por videoconferência, reforçou o aviso à União Europeia: venham produzir na América ou enfrentem as tarifas nas vendas para os Estados Unidos.

O ministro português admite que se houver um andamento mais protecionista por parte dos Estados Unidos isso acabará por afetar todos os setores.

Pedro Reis defende que, nesta fase, os países europeus devem ser ainda mais focados e pragmáticos. A história, diz, está a acelerar e a Europa não pode ficar para trás.Tendo em conta que os Estados Unidos são um mercado importante para as exportações nacionais, o ministro reconhece que as empresas portuguesas não têm interesse em guerras tarifárias, mas por outro lado revela que há empresas estrangeiras, dos Estados Unidos e de outros países, a mostrar interesse e curiosidade por Portugal mesmo em áreas avançadas, como a área da tecnologia.Depois do anúncio de mais um encerramento, desta feita numa fábrica em Valença, que ameaça atirar para o desemprego mais 250 pessoas e que já levou o Partido Socialista a pedir explicações ao Governo, Pedro Reis afirma que o Executivo está a acompanhar a situação e que tem mecanismos para ajudar estas empresas que vivem momentos complicados.