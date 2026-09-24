Economia
Ministro da Economia pede aos portugueses para evitar consumir combustíveis sempre que possível
O ministro da Economia insiste em que os portugueses devem evitar o consumo de combustíveis sempre que possível. Um pedido de poupança num periodo em que existe cada vez mais escassez de produtos refinados no mercado abastecedor de combustiveis.
Em Bruxelas Castro Almeida defendeu também a importância de decisões conscientes como forma de ajudar a regular os preços da energia.
Uma decisão ainda mais importante quando se sabe que os Estados Unidos ameaçam boicotar a exportação de petróleo, sendo que as reservas de energia da União Europeia só estão estruturadas para três meses.
Andrea Neves - RTP Antena 1
O detentor da pasta da economia lembra que o Governo “não vai quebrar o princípio das contas certas” para dar mais apoios aos setores afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis, apesar de admitir ajustamentos dentro desse limite.
“Era o que faltava que o Governo do país não estivesse sempre atento perante este clima de dificuldades. Mas temos um limite: não vamos quebrar o princípio das contas certas, vamos procurar não entrar em défice por causa deste assunto”, sublinhou o governante.