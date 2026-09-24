Ministro da Economia pede aos portugueses para evitar consumir combustíveis sempre que possível

Uma decisão ainda mais importante quando se sabe que os Estados Unidos ameaçam boicotar a exportação de petróleo, sendo que as reservas de energia da União Europeia só estão estruturadas para três meses.

Andrea Neves - RTP Antena 1

O detentor da pasta da economia lembra que o Governo “não vai quebrar o princípio das contas certas” para dar mais apoios aos setores afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis, apesar de admitir ajustamentos dentro desse limite.





“Era o que faltava que o Governo do país não estivesse sempre atento perante este clima de dificuldades. Mas temos um limite: não vamos quebrar o princípio das contas certas, vamos procurar não entrar em défice por causa deste assunto”, sublinhou o governante.



Em Bruxelas Castro Almeida defendeu também a importância de decisões conscientes como forma de ajudar a regular os preços da energia.