Ministro da Economia pede aos portugueses para evitar consumir combustíveis sempre que possível

Ministro da Economia pede aos portugueses para evitar consumir combustíveis sempre que possível

O ministro da Economia insiste em que os portugueses devem evitar o consumo de combustíveis sempre que possível. Um pedido de poupança num periodo em que existe cada vez mais escassez de produtos refinados no mercado abastecedor de combustiveis.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Filipe Amorim - Lusa

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Em Bruxelas Castro Almeida defendeu também a importância de decisões conscientes como forma de ajudar a regular os preços da energia.

Uma decisão ainda mais importante quando se sabe que os Estados Unidos ameaçam boicotar a exportação de petróleo, sendo que as reservas de energia da União Europeia só estão estruturadas para três meses.
Andrea Neves - RTP Antena 1
O detentor da pasta da economia lembra que o Governo “não vai quebrar o princípio das contas certas” para dar mais apoios aos setores afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis, apesar de admitir ajustamentos dentro desse limite.

“Era o que faltava que o Governo do país não estivesse sempre atento perante este clima de dificuldades. Mas temos um limite: não vamos quebrar o princípio das contas certas, vamos procurar não entrar em défice por causa deste assunto”, sublinhou o governante.
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