Ministro da Presidência: papel da Lusa é insubstituível

O governante falava na Conferência 40 anos de Lusa "Democracia e Desinformação: Desafios dos Media e do Serviço Público na Era Digital", que decorre no Centro Cultural de Belém (CCB), e Lisboa.

No discurso, o ministro da Presidência disse não querer falar da Lusa dos últimos 40 anos, mas antes "dos próximos 40 anos", recordando as transformações que os media atravessam atualmente.

Defendeu uma Lusa "forte, independente", com "capacidade tecnológica mais avançada" e profissionais "com melhores condições de trabalho".

Leitão Amaro salientou que a agência de notícias "é insubstituível" porque "desde logo não há outra agência de notícias de largo espectro no país".