Ministro das Finanças com mira apontada ao PSD no discurso final do OE

João Leão na AR esta quinta-feira para acompanhar os momentos finais de aprovação na AR do Orçamento do Estado Lusa

João Leão encerrou ao início da tarde a maratona de debates no Parlamento, antes da aprovação do Orçamento do Estado. O ministro das Finanças apontou a artilharia de críticas ao PSD, ao acusar Rui Rio de ter aprovado "cerca de 50 propostas que agravam a despesa e as contas públicas". E de ter dado aval à proposta do BE de anulação das transferências para o Novo Banco.