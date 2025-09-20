Ministro das Finanças confiante na resistência da Zona Euro

RTP
O ministro das Finanças mostra-se confiante na capacidade da Zona Euro para mostrar resistência em tempos mais difíceis.
Um estudo de um think-tank europeu alerta para uma nova crise na União Europeia devido a choques geopolíticos que possam chegar sobretudo dos Estados Unidos. Os analistas da Bruegel aconselham os decisores políticos da União a não serem complacentes e apostarem na vigilância.
Os ministros discutem também a questão do Euro Digital e o ministro português das Finanças diz que Portugal tem algumas questões que quer ver esclarecidas.