Ministro das Finanças diz que o nosso PRR é dos mais avançados da Europa

Rodrigo Antunes - Lusa

O ministro das Finanças refere que Portugal é dos países com o PRR mais avançado do ponto de vista do desenvolvimento europeu. Fernando Medina diz que a reprogramação do PRR será entregue em Bruxelas, em breve, e de acordo com o planeado.