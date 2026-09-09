Ministro das Finanças garante robustez orçamental para segurar novas medidas

Ministro das Finanças garante robustez orçamental para segurar novas medidas

Na Sic Noticias, o ministro das Finanças garantiu que, salvo algum imprevisto de monta, a saúde das contas públicas está assegurada.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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O desempenho das contas públicas até agosto permitiu estas decisões do Governo.

O Governo anunciou esta terça-feira um bónus aos pensionistas com pensões mais baixas - até 1600 euros e mais uma redução no IRS focada nos primeiros seis escalões do imposto
João Couraceiro - RTP Antena 1

O ministro das Finanças diz que o país poderá ter um saldo zero nas contas públicas e afasta a hipótese de um défice orçamental no fim do ano.

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