Ministro diz que agricultura terá "maior orçamento de sempre"

"Em 2027 teremos o maior orçamento de sempre. Nós estamos em velocidade cruzeiro", afirmou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, numa audição parlamentar, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).





Segundo os dados avançados pelo governante, o orçamento de 2026 (sem PRR) foi de 1.478,7 milhões de euros, abaixo dos cerca de 1.625 milhões de euros previstos para o próximo ano.





O titular da pasta da Agricultura e Mar considerou não ser sério comparar o orçamento de 2026 com PRR com o do próximo ano, já sem o reforço do plano.





"Não podemos comparar alhos com bugalhos. Temos que comparar o que é comparável", vincou, lembrando que, mesmo sem os adicionais, o orçamento sobe 10%.





O antigo eurodeputado precisou não aparecerem no orçamento cerca de 825 milhões de euros, transferidos do orçamento da União Europeia para os agricultores.





O ministro disse ainda que este aumento acontece mesmo depois de o país ter sido atingido por um comboio de tempestades e por continuar a lidar com os impactos da guerra no Médio Oriente.





Na sua intervenção inicial, José Manuel Fernandes referiu que, este ano, o seu ministério vai executar acima do valor programado, o que considerou "ser histórico".





"Nós tivemos 1.687,4 milhões de euros programados e vamos ter mais de 1.820 milhões de euros executados", detalhou.





José Manuel Fernandes criticou ainda a sua antecessora, Maria do Céu Antunes (PS), por, em 2023, ter executado 1.392 milhões de euros de um orçamento de 1.488 milhões de euros.





A votação final global do OE2027 está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade.