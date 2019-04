Ministro do Ambiente aponta mais Metro do Porto na Constituição e Campo Alegre

Lusa05 Abr, 2019, 12:59 | Economia

"Esta linha Rosa do Metro do Porto (hoje apresentada e com conclusão prevista para 2022, ligando a praça da Liberdade à Boavista), para além da procura elevada prevista, será o início de uma linha mais completa que há de atravessar a (rua da) Constituição a caminho dos Combatentes ou da Asprela, para além de ser o início do prolongamento ao Campo Alegre", afirmou João Matos Fernandes, no Porto, na cerimónia de apresentação da nova fase de expansão da rede do metro.

De acordo com o ministro, o arranque da linha Rosa, no Porto, e o prolongamento da Linha Amarela de Vila Nova de Gaia até Vila d`Este corresponde à "maior empreitada já lançada" por este Governo", num total de "mais de 300 milhões de euros" que vão permitir um crescimento de 16% nos "207 mil passageiros por dia" do metro, "ou seja, somar mais 33 mil passageiros" diários àquele meio de transporte.