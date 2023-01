Ministro dos Negócios Estrangeiros na Tailândia, Vietname e Singapura para aprofundar relações

O périplo pelos três países do sudeste asiático começa na segunda-feira e as visitas, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, "ocorrem no seguimento da cimeira comemorativa UE-ASEAN e constituem uma oportunidade para estreitar relações bilaterais com parceiros do sudeste asiático, atento o crescente dinamismo económico daquela região num contexto de reorganização geoeconómica global".

O ministro terá encontros com os homólogos dos três países, "para passar em revista as relações políticas, económicas e culturais, procurando reforçar e aprofundar os laços de Portugal com cada um dos três países", explica o Ministério.

De acordo com a agenda, João Gomes Cravinho estará em Banguecoque na segunda e na terça-feira, em Hanói na quarta e na quinta-feira, chegando ao final desse dia a Singapura onde permanecerá na sexta-feira.

"Além dos assuntos que marcam a agenda internacional, que estarão também presentes nestas reuniões", a agenda do ministro passa por encontros com agentes económicos e representantes de `think tanks`, e visitas a espaços culturais e a locais de identidade marcadamente portuguesa, incluindo contactos com a comunidade, diz ainda o Governo no comunicado.