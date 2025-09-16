Ministro Pinto Luz diz que manutenção das infraestruturas é uma preocupação

Miguel Pinto Luz participou hoje numa cerimónia, na Estação do Peso da Régua, para assinalar o arranque das obras de eletrificação da Linha Ferroviária do Douro, entre o troço Marco de Canaveses -- Régua.

Durante o seu discurso, disse que o atual Governo não abdicará de ter uma "política de curto prazo de manutenção criteriosa das infraestruturas críticas do país", apontando para uma operação de manutenção e de "reposição de uma obsolescência que tem sido gritante em toda a rede nacional".

O governante falou ainda em situações dramáticas recentes no setor da mobilidade, concretizando, depois, já em declarações aos jornalistas, que se estava a referir ao acidente com o elevador da Glória e aos acidentes em passagens de nível.

"Nós temos que nos preocupar de facto com a manutenção das infraestruturas. Foi nessa alusão que eu fiz, não nos podemos lembrar só quando temos acidentes. Nós temos que nos preocupar antes de os acidentes acontecerem para prevenir esses processos", sublinhou.

E, nesse sentido, realçou o "esforço notável" que a Infraestruturas de Portugal (IP) está a fazer, eliminando ou automatizando centenas de passagens de nível no país.

"Não podemos continuar em pleno século XXI a ter a nossa infraestrutura obsoleta, incapaz de garantir segurança a todos", afirmou ainda, durante o seu discurso.

No sábado, quatro pessoas morreram em todo o país em incidentes que envolveram o comboio, designadamente duas turistas canadianas que estavam no Douro.

O elevador da Glória, gerido pela Carris (sob a tutela do município de Lisboa), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.

Segundo um despacho publicado na segunda-feira, em Diário da República, o Governo autorizou o reforço dos quadros do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) para que este passe a contar com três investigadores especializados na área da ferrovia.

Miguel Pinto Luz disse hoje aos jornalistas que o "reforço já estava previsto", já tinha sido pedido, estava em fase final e que, agora, esse reforço efetivou-se, nomeadamente com um dos quadros que vem da CP.

"Mas já agora, deixe-me dizer também de uma forma muito clara, porque a dada altura percebi neste processo que se sentiu que havia poucos recursos. Pois o GPIAAF, em tempo absolutamente recorde, apresentou um relatório que o país tem vindo a discutir de forma absolutamente transparente, sem esconder nada a ninguém", frisou.

Acrescentou ainda que, em 45 dias, propôs "fazer um relatório preliminar para depois daqui a um ano o relatório final".

"Portanto, parece-me que é claro que o gabinete está a funcionar e agora com reforço de meios", salientou o ministro.