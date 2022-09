Ministros às avessas. Pastas das Finanças e da Economia não coincidem

O ministro das Finanças critica as declarações do ministro da Economia sobre a redução do IRC das empresas. Diz não é adequado a falar em público do que está ainda a ser discutido com os parceiros sociais. Já para o próximo ano, tanto Fernando Medina como António Costa não afastam um cenário de recessão económica.