Ministros das Finanças do G20 defendem navegação segura e sem custos em Ormuz

Os ministros "sublinham que a liberdade, a segurança e a previsibilidade da navegação no estreito de Ormuz e em todo o mundo, assim como a resolução das guerras e conflitos em curso, são essenciais para garantir um crescimento sustentável", segundo um comunicado final divulgado pelos organizadores americanos.

Na nota, está especificado que o parágrafo mencionando Ormuz foi "aprovado por todos os membros do G20, à exceção da China".

Durante a sua conferência de imprensa, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que esperava apresentar um comunicado "unânime". Mas, acrescentou: "Infelizmente, conseguimos chegar a um consenso para todos os participantes, à exceção de um", sem mencionar diretamente a China.

De acordo com o comunicado publicado, a China rejeitou vários parágrafos, além do relativo ao estreito de Ormuz, nomeadamente sobre os desequilíbrios globais, que fazem indireta referência no saldo comercial muito favorável de Pequim, mas também sobre o quadro comum de resolução da dívida soberana dos países em situação de crise da dívida.

"É óbvio que o país com o maior e insustentável excedente em conta corrente, a China, era a opinião dissidente", referiu Bessent, respondendo a uma pergunta.

Scott Bessent garantiu que a presença do ministro das Finanças russo na cimeira, nos Estados Unidos, não teve "impacto" no resultado das discussões.

"Sei que alguns europeus ficaram com um gosto amargo, mas penso que é muito importante discutir" com a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia", afirmou o ministro americano e anfitrião do evento no final de dois dias de reuniões em Asheville, no estado norte-americano da Carolina do Norte.