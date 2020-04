Miranda do Corvo queixa-se à Anacom da qualidade do serviço de Internet

Nas redes sociais, a autarquia informou que o presidente da Câmara enviou segunda-feira um ofício à Anacom a solicitar a verificação da qualidade do serviço de Internet no concelho, sobretudo nas freguesias de Vila Nova, Lamas, Semide/Rio de Vide e nas aldeias mais afastadas da sede do município.

"Na grande maioria destas aldeias, não é sequer possível ter mais do que um computador ligado à Internet em simultâneo", refere o autarca Miguel Baptista, referindo que "as deficiências de cobertura da Internet têm vindo a agravar-se", ao ponto de colocar em risco o acesso à escola por meios digitais ou de teletrabalho.

O presidente da Câmara recorda que existem muitos locais que ainda não servidos por fibra ótica, estando o serviço apenas disponível por ADSL e "com qualidade deficiente".

As insuficiências aplicam-se também na cobertura de rede móvel que, segundo Miguel Baptista, "se mostra inadequada para responder às necessidades".

"A cobertura de 4G é muito reduzida, em 3G é insuficiente, havendo mesmo aldeias sem cobertura de rede móvel", refere o autarca, salientando que a autarquia contratou junto de uma operadora a disponibilização de `hotspots` de ligação à Internet para os estudantes que não dispunham de ligação em casa.

Miguel Baptista realça ainda que o município e as Juntas de Freguesia estão disponíveis para colaborar com a Anacom e as operadoras, "de forma que todos os alunos do concelho possam ter acesso a um serviço que lhes permita acompanhar devidamente as aulas ou os trabalhadores possam estar em teletrabalho".