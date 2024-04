Miranda Sarmento defende contas "equilibradas" e reforma da Economia

(em atualização)







E, ao contrário do que se tem vindo a avançar, afirmou que, com a proposta do executivo, "os portugueses vão pagar substancialmente menos de IRS" em 2024 do que em 2023, indo além do previsto do orçamento em vigor, em cerca de 200 milhões de euros. "Ainda estamos a calibrar", referiu o ministro.



"Face a 2023 há um desagravamento fiscal significativo", abrangendo "muito mais contribuintes e famílias", "para todos os escalões de rendimento com exceção do último", garantiu Miranda Sarmento. Este último também será contudo "beneficiado, porque o imposto é progressivo".







Miranda Sarmento garantiu ainda que o governo quer "equilibrio orçamental" e"contas equilibradas", "algo fundamental para manter uma trajetória robusta de redução da dívida pública", a par "do cumprimento das promessas" feitas durante a campanha, incluindo a "valorização dos serviços públicos", sobretudo a nível de carreiras.

O novo responsável das contas públicas lembrou que o ano de 2023 já está fechado, mas que ainda só decorreu um trimestre de 2024 e que isso se irá refletir no desagravamento.

"Não são" propostas socialistas



A proposta de redução de taxas ao longo do ano será aprovada na próxima semana em Conselho de Ministros e terá de ser aprovada ainda pelos deputados.





Mas o ministro deixa garantias. A redução "aplicar-se-á a todo o ano" de 2024 e as pessoas "vão sentir este desagravamento nas tabelas da retenção na fonte, assim que esta proposta seja aprovada no Parlamento", explicou Miranda Sarmento.





O desagravamento será também sentido "na liquidação do imposto".



A proposta deverá beneficiar sobretudo as "famílias da classe média, quem ganhe acima de mil euros, mil quinhentos, dois mil euros", afirmou.



Miranda Sarmento negou que o desagravamento seja uma consequência do orçamento socialista, lembrando anteriores propostas no mesmo sentido feitas pelos social-democratas na anterior legislatura e "chumbadas pela anterior maioria absoluta".



"Estamos junto dos portugueses a cumprir já uma promessa ainda antes de se saber que ia haver eleições", afiançou, sublinhando que o agora como governo o PSD foi ainda mais além do proposto em 2023. "Baixar substancialmente o IRS, sobretudo para as famílias da classe média".

Rendimento Jovem mais simples

Miranda Sarmento referiu ainda que o Rendimento Jovem alargado até aos 35 anos vai gerir-se por regras "completamente diferente" das do anterior governo, tendo sido apresentada em junho de 2022.





Para "os jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão de rendimento, todos os escalões serão desagravados em dois terços", explicou o ministro.





"Pagarão um terço de IRS daquilo que pagam hoje", "independentemente das suas habilitações literárias" e da idade em que comece a trabalhar, se tiver saído ou regressado a uma situação laboral. "Isso é irrelevante", frisou.



Vai ser ainda introduzida na proposta do executivo, "a isenção para o primeiro ano de trabalho", a única regra do atual regime que se irá manter.



"Tudo o resto desaparece", acrescentou Miranda Sarmento, sublinhando a simplicidade da medida.