Miranda Sarmento diz que reprivatização de parte da TAP é para "valorizar a empresa"

O responsável máximo pelas Finanças aponta dois objectivos nesta decisão do Governo de privatizar a TAP: o primeiro consiste em contribuir para o desenvolvimento da companhia aérea “através de um parceiro que seja um grande operador no setor e que permita aumentar a capacidade da empresa em termos de aviões e rotas” e potenciar a capacidade turística do país; o segundo será o encaixe financeiro com esta operação.





Apontou depois que “é público” que há grandes grupos que poderão estar interessados em avançar com propostas.



Pinto Luz sublinha necessidade de pôr TAP a crescer





Propondo uma cronologia da TAP, Miguel Pinto Luz fala de uma companhia que, apesar de “muito orgulhar os portugueses e ajuda a manter a coesão territorial e as rotas estratégicas do país” é também marcada por um ziguezague de políticas no seu percurso de décadas que conduziu a nacionalizações e privatizações sucessivas.



O ministro das Infraestruturas sublinhou a quebra de evolução que ocorreu por altura da pandemia de covid, a que chamou de “sobressalto”, e que não permitiu ainda a recuperação, dado a necessidade de no plano de reestruturação ter sido obrigada a ceder slots num aeroporto “completamente lotado”.



Miguel Pinto Luz assinala assim esse período crítico que deixou a TAP com necessidade de capital privado que abra caminho ao crescimento de que necessita, e também assim a necessidade de uma visão estratégica de futuro e um aeroporto com infraestruturas capazes de acomodar essa necessidade de crescimento.

Sublinhando que “quando somamos companhias ganhamos sinergias”, o governante responsável pela tutela da TAP aponta cinco aspetos fundamentais neste processo de reprivatização parcial: primeiro, recuperar os montantes investidos pelo Estado, capitais que os portugueses foram chamados a injetar na empresa; reforçar competências no setor e manter rotas estratégicas; valorizar e fazer crescer a companhia aérea nacional com investimento privado; manter a marca e a sede da TAP em Lisboa, para dar o sinal de que é uma empresa portuguesa, por exemplo, valorizando a ligação à diáspora; e, por último, criar sinergias com o investidor de referência para alavancar a competitividade da TAP.







Sindicato dos pilotos manifesta dúvidas





Numa reação ao anúncio do Governo, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) manifesta apreensão quanto a esta nova privatização da TAP.





Em declarações à Lusa, Frederico Saraiva de Almeida, vice-presidente do SPAC, salientou que o sindicato preferia “que o Estado não estivesse dentro deste negócio de todo” e, estando, que fosse “em posição minoritária”, já que “a empresa tem servido, muitas vezes, da arma de arremesso político, têm-se tomado medidas que não são de índole comercial, são motivadas por razões políticas, e o resultado é o que se vê”.



O SPAC disse também esperar que "seja possível, com o caderno de encargos, estabelecer regras que também protejam os trabalhadores", tendo expectativa que seja possível dar o seu contributo técnico nestas matérias.



Frederico Saraiva de Almeida alerta ainda que há questões que devem estar garantidas no futuro processo, nomeadamente a manutenção das condições de trabalho.







O Governo aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que inicia o processo de privatização da TAP e no qual pretende alienar até 49% do capital da companhia aérea.



A aprovação do decreto-lei com as condições para a venda da TAP é o primeiro passo para arrancar com a venda da companhia aérea, que vai voltar a ter acionistas privados depois de em 2020 o Governo ter avançado para a nacionalização no âmbito do impacto da pandemia no transporte aéreo.



O decreto-lei também terá que passar pelo Presidente da República que, em outubro de 2023, vetou o documento elaborado pelo Governo de António Costa para arrancar com a privatização da TAP. Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu devolver o diploma, aprovado em Conselho de Ministros em 28 de setembro desse ano, por considerar que "suscitava múltiplas dúvidas e reticências à luz da desejada máxima transparência do processo".







c/ Lusa

Miranda Sarmento sublinhou que este “é um processo bastante relevante para o país” dado o “papel [da TAP] no turismo” e também, lembrou, pelo esforço a que foram chamados os portugueses durante o período da pandemia para capitalizar a empresa.