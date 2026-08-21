Mitsubishi Fuso aponta setembro para retoma da produção no Tramagal

"A produção está prevista ser retomada em setembro", afirmou a Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), em resposta a um pedido de esclarecimentos da Lusa sobre a retoma da atividade, acrescentando que a unidade ajusta regularmente a produção em função da procura do mercado e das condições do negócio.

A fábrica do Tramagal, no concelho de Abrantes (Santarém), suspendeu a produção durante julho, mês em que 267 trabalhadores foram abrangidos por lay-off (redução temporária do horário de trabalho ou suspensão dos contratos), seguindo-se o habitual encerramento para férias em agosto, num processo de ajustamento da produção e da gama de veículos.

Questionada pela Lusa sobre o regresso dos trabalhadores em 24 de agosto e o reinício da produção, a MFTBC não confirmou, assim, datas, indicando apenas que a produção está prevista ser retomada em setembro.

Dário Lima, trabalhador da empresa e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE-CSRA), disse que os trabalhadores têm indicação para se apresentarem ao serviço em 24 de agosto, estando previsto que a produção comece na semana seguinte.

"Só depois de regressarmos e podermos reunir é que saberemos em concreto quantos trabalhadores vão regressar e quantos camiões vamos produzir", afirmou o dirigente sindical, acrescentando que pediu uma reunião com a administração para a primeira semana após o regresso.

Segundo Dário Lima, a informação transmitida aos trabalhadores aponta para uma produção de 20 camiões por dia a partir de setembro e até ao final do ano, abaixo das 28 unidades diárias que a fábrica chegou a produzir.

"A expectativa é que em todos os dias sejam produzidos 20 camiões a partir de setembro e até final do ano", disse, ressalvando que o volume dependerá das encomendas, informação que o sindicato ainda não possui.

A MFTBC escusou-se a comentar previsões e indicou que, atualmente, estão empregados cerca de 400 trabalhadores na unidade, recusando divulgar quantos foram afetados pelas medidas adotadas ou quantos retomarão a atividade.

O dirigente sindical também remeteu a informação do número atualizado de trabalhadores para depois do regresso à fábrica e da reunião com a administração.

Segundo Dário Lima, os contratos dos trabalhadores temporários terminaram e houve a redução de efetivos anteriormente prevista pela empresa.

Após o lay-off de julho e a paragem para férias, não há, segundo Dário Lima, indicação de nova paragem ou redução do horário de trabalho.

Questionada sobre novas medidas laborais, a MFTBC respondeu não ter mais informação a partilhar neste momento.

A empresa confirmou, entretanto, que o Canter a gasóleo de 3,5 toneladas não está a ser comercializado nem produzido para o mercado europeu, mas escusou-se a divulgar planos futuros relativos à gama de produtos e à produção.

A MFTBC reafirmou, contudo, que a fábrica do Tramagal continua a ser "a principal unidade de produção das operações europeias" e que essa situação se mantém após a integração no Grupo Archion, acrescentando que o papel da unidade continua relevante para as suas operações na região.

Dário Lima considera, porém, que o futuro continua marcado pela indefinição enquanto não forem conhecidos novos projetos e clarificado o nível de atividade da unidade.

"Enquanto não há certezas das coisas, as incertezas continuam. Continuamos à espera de novas... de boas novas", afirmou o dirigente sindical.

A Mitsubishi Fuso tinha anunciado em abril a suspensão da produção em julho e um programa de saídas voluntárias, no âmbito do ajustamento dos planos de produção e da estrutura de recursos humanos, tendo, então, cerca de 400 trabalhadores permanentes.