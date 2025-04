MNE chinês pede ao Reino Unido que proteja sistema comercial multilateral

"Os Estados Unidos utilizam as tarifas como uma arma para lançar ataques indiscriminados contra vários países, violam flagrantemente as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e prejudicam os direitos e interesses legítimos de todos os países", afirmou na terça-feira Wang, de acordo com um comunicado difundido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O responsável explicou que "esta prática de empurrar as relações entre países para a lei da selva é um retrocesso histórico, impopular e insustentável, a que cada vez mais países estão a resistir e a opor-se".

Enquanto "país responsável", a China tomou medidas para "proteger os próprios direitos e interesses legítimos e para defender as regras internacionais e o sistema comercial multilateral", apontou.

"A China está disposta a trabalhar com o Reino Unido para seguir a orientação estratégica dos líderes dos dois países, eliminar todos os tipos de interferência e ruído, e manter as relações bilaterais na direção certa para um progresso constante", afirmou.

Lammy disse que o Reino Unido "sempre foi um país aberto, que apoia firmemente o comércio livre e defende o sistema comercial multilateral com a OMC no seu núcleo", de acordo com a declaração.

"Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o Reino Unido e a China têm responsabilidades importantes para com o desenvolvimento sustentável da economia mundial e do comércio internacional, e estão prontos para manter a comunicação com a China a este respeito", acrescentou.

O funcionário britânico referiu ainda que o Reino Unido "aprecia o bom momento atual no desenvolvimento das relações entre Pequim e Londres e está interessado em reforçar ainda mais os intercâmbios, a todos os níveis, entre os dois países".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acrescentou, no comunicado, que as duas partes trocaram pontos de vista sobre a guerra na Ucrânia, mas não revelou mais pormenores.

A conversa entre Wang e Lammy surge no contexto do agravamento da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que impuseram tarifas superiores a 100% um ao outro, e numa altura de grande volatilidade nos mercados, com crescentes apelos internacionais à contenção.

A China tem insistido que não quer uma guerra comercial, mas que "não tem medo de a travar, se necessário".