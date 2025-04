MNE pede acordo de regime para antecipar ainda mais meta de 2% do PIB em Defesa

"Temos aqui dois patamares: um, que, claramente, caberá ao próximo Governo, que é o que esteja acima dos 2%; outro que tem de ser preparado por este [Governo] e que tem de ser assumido, desde logo na cimeira [da NATO em junho em Haia] e em reuniões preparatórias, e que deve ser preparado num espírito de diálogo com os partidos da oposição, porque é uma causa nacional", disse Paulo Rangel.

Em declarações aos jornalistas no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros admitiu que o compromisso que Portugal fará "implicará a antecipação relativamente ao prazo de 2029".

O prazo de 2029 que o Governo estabeleceu para atingir os 2% de investimento do PIB em Defesa já era uma antecipação do objetivo traçado pelo anterior executivo liderado pelo socialista António Costa.

"Antes das eleições, o Governo pode preparar decisões sobre essa matéria, mas não pode tomá-las", completou Paulo Rangel, admitindo que 2029 é uma "meta que terá de ser antecipada".