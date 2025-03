Mobilidade verde. Apoio à compra de veículos verdes arranca esta segunda-feira

O Governo tem 13 milhões e meio de euros para ajudar na compra não só de veículos mas também equipamentos destinados à mobilidade, sem emissões.



A novidade é que os consumidores não vão ter de avançar com a compra sem saberem se irão ter direito ao apoio.



Primeiro, a candidatura é aprovada e só depois é necessário apresentar fatura.



As candidaturas podem ser feitas no portal da internet do Fundo Ambiental. Vão estar abertas durante 45 dias ou até que se esgote o plafond previsto para o programa.