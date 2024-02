Moçambique ainda tem 25 distritos sem banco

De acordo com um relatório do Banco de Moçambique sobre inclusão financeira, divulgado hoje e com dados relativos ao quarto trimestre de 2023, a cobertura do país com agências bancárias passou de 123 distritos no final de 2022 para 129 no final do ano passado, cobrindo 83,2% do território.

O rácio de cobertura até está a cair, passando de 9,3 agências bancárias por cada 10 mil km2, no final de 2022, para 9,1 no final do ano passado, e na área rural esse rácio é apenas de 3,2 agências bancárias.

Quase 31 adultos moçambicanos (30,9) em cada cem têm conta bancária, um ligeiro aumento face aos 30,6 no final de 2022, indica o mesmo relatório.

Ainda segundo o banco central, os cartões bancários emitidos em Moçambique ascenderam no final de dezembro a 19,1 por cada cem adultos, número que contrasta com os 21,1 no terceiro trimestre, mas uma subida homóloga face aos 17,5 no último trimestre de 2022.

Já as caixas automáticas (CA/ATM) cresceram ligeiramente para um rácio de 12,9 disponíveis por cada cem mil adultos, contra os 9,0 no final de 2022, enquanto os terminais de pagamento automático (TPA/POS) seguem em queda, passando de 224,4 para 190,8 por cada cem mil adultos.

Segundo dados do banco central, funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.