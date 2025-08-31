Moçambique aprovou investimentos de 4.200 milhões de euros no primeiro semestre

"Durante o primeiro semestre do presente ano foram autorizados 115 projetos de investimento orçados em aproximadamente 5.000 milhões de dólares, com o potencial de gerar 17 mil postos de emprego", disse a primeira-ministra, em Maputo.

Segundo Benvinda Levi, que falava após o encerramento da 60.ª Feira Internacional de Maputo (Facim), que decorreu até sábado, entre os projetos aprovados destaca-se o Green Energy em Moçambique, com um investimento total de 3.000 milhões de dólares (2.500 milhões de euros) e com potencial de gerar 10 mil postos de emprego.

"Este projeto tem como objeto a construção e gestão de um parque industrial composto por unidades de processamento de minerais, para a produção de dióxido de titânio, alumínio, aço, cimento, baterias, painéis solares, entre outros e vai ser implantado na província de Sofala", explicou.

De acordo com a primeira-ministra, Sofala registou o maior volume financeiro do investimento no primeiro semestre, com cerca de 88,14% do total, seguida da província de Maputo, com 2,82%.

"O investimento direto nacional totalizou o valor de cerca de 144 milhões de dólares [123,2 milhões de euros], isto é, 3,65% do investimento aprovado no primeiro semestre do presente ano", avançou.

O investimento direto estrangeiro, com origem 25 países, atingiu um total de mais de 3.200 milhões de dólares (2.700 milhões de euros), o que corresponde a 82,55% do investimento total aprovado em Moçambique, beneficiando principalmente os setores da indústria, transportes e comunicações e os serviços, disse a primeira-ministra.

"Como se pode notar, estes dados indicam que a nossa economia tem vindo a registar uma recuperação gradual da atividade económica, após a contração registada no quarto trimestre de 2024" e já este ano, explicou.

A contração da economia, segundo Levi, foi causada pelos choques climáticos extremos e pela tensão pós-eleitoral: "que impactaram negativamente nos diferentes setores da atividade económica e social do nosso país".

"Para acelerar a recuperação da nossa economia, com maior envolvimento do setor privado, o Governo tem vindo a tomar diversas medidas e ações, com destaque para a personalização de garantia mutuária com o valor de 250 milhões de dólares [213,9 milhões de euros], tendo sido assinado, aqui na Facim, com testemunho do Presidente, as primeiras três garantias do valor inicial disponibilizado de 40 milhões de dólares [34,2 milhões de euros]", disse.

A governante referiu que, no mesmo período, foi implementado também o Fundo de Recuperação Empresarial, num investimento de mais de 300 milhões de meticais (quatro milhões de euros), a linha de taxa crédito por taxa bonificada, de 10 mil milhões de meticais (134,10 milhões de euros), entre outros.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu na sexta-feira uma "consolidação orçamental imediata" em Moçambique para garantir a estabilidade macroeconómica e disse que as discussões sobre um novo programa de ajustamento financeiro vão continuar "nos próximos meses".

O FMI prevê que Moçambique cresça 2,5%, essencialmente a custo de uma recuperação do setor dos serviços no segundo semestre, que se segue a uma "desaceleração acentuada entre outubro de 2024 e março de 2025" devido à violência que desceu sobre o país no seguimento das eleições presidenciais.

O FMI nota ainda que há "sinais emergentes de um aumento do interesse dos investidores estrangeiros numa ampla gama de setores", e por isso conclui que "é essencial abordar os desequilíbrios macroeconómicos para libertar todo o potencial do investimento direto estrangeiro e manter a confiança dos investidores".