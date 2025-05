Moçambique deve crescer 2,7% este ano e 3,5% em 2026 com dinâmica extrativa

"A inflação deverá aumentar para 4,8% em 2025 e crescer ainda mais para 5,2% em 2026, devido ao aumento dos preços dos alimentos locais", acrescentou a instituição financeira, no capítulo dedicado a Moçambique no relatório de Perspetivas Económicas Africanas (AEO, sigla inglesa) de 2025.

As previsões para Moçambique sucedem a um crescimento mitigado do PIB de 1,8% em 2024, devido ao "declínio da produção nas indústrias extrativas e na agricultura", após um crescimento de 5,4% em 2023, nota o BAD -- recordando também a descida da inflação: 7% em 2023 e 3,2% em 2024.

Agora, o défice orçamental "deverá aumentar para 5,4% do PIB em 2025 e depois diminuir para 4,5% em 2026 devido à consolidação orçamental".

O AEO 2025 foi publicado hoje, durante as reuniões anuais do BAD que decorrem em Abidjan, Costa do Marfim, cujo tema central é a mobilização dos recursos do continente, libertando-o de dependência externa.

No caso de Moçambique, os principais riscos para o crescimento incluem "as alterações climáticas, a agitação social e os seus efeitos nas atividades económicas, os cortes na ajuda externa e as tensões comerciais" a nível mundial.

O BAD considera urgente melhorar a eficiência das despesas públicas, diversificar os mercados de exportação e fomentar o diálogo "entre todos os partidos políticos".

Um dos indicadores apontados na análise diz respeito ao baixo rácio impostos/PIB, a rondar 23%, "situando-se abaixo dos padrões regionais, sinalizando um potencial fiscal não realizado".

"A mobilização de receitas é limitada pelos fluxos financeiros ilícitos, estimados anualmente em 1,3 mil milhões de dólares (1,15 mil milhões de euros), e pela fraca administração fiscal", acrescentou.

Por outro lado, a "pesada folha de pagamentos" do Estado "equivale a uma média de 90% da receita fiscal (2021--23) e o aumento das obrigações de serviço da dívida limitam significativamente a margem para despesas de desenvolvimento".

"Sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI), combater os fluxos financeiros ilícitos e aplicar regulamentos de parcerias público-privadas serão tarefas essenciais para melhorar o clima de investimento e aumentar a resiliência económica", concluiu.