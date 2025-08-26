Moçambique e Qatar assinam acordo de cooperação de 17,1 mil milhões de euros
O Governo moçambicano e o conglomerado Al Mansour Holding, sediado no Qatar, assinaram hoje em Maputo um acordo de cooperação estratégica de 20 mil milhões de dólares (17,1 mil milhões de euros) para ser aplicado em várias áreas económicas e sociais.
De acordo com uma nota da presidência moçambicana, "o acordo de 20 mil milhões de dólares abrange um vasto leque de áreas prioritárias", nomeadamente agricultura, pecuária, pescas, petróleo e gás, energias renováveis, construção de estradas, caminhos-de-ferro e centros logísticos, bem como a edificação de habitações sociais e unidades hospitalares.
"O acordo contempla também investimentos no setor social e turístico, com a construção de habitações de interesse social, escolas, hotéis e resorts, além de projetos costeiros sustentáveis", concluiu a Presidência de Moçambique.
Hoje, à margem da assinatura do acordo de cooperação, em Maputo, o Sheikh Mansour Al Thani, representante da Al Mansour Holding e membro da família que governa o Qatar, afirmou: "As nossas duas regiões estão unidas pela história, cultura e fé. Mas hoje, mais do que nunca, estamos unidos por um destino comum: transformar a riqueza natural das nossas terras e os talentos do nosso povo em motores de desenvolvimento que perdurarão por gerações", disse .
Segundo Al Thani, o verdadeiro desenvolvimento não se mede por ganhos de curto prazo, mas por projetos que deixam um legado, criam emprego "hoje e esperança para o amanhã", capacitam os jovens, elevam as comunidades e garantem que a prosperidade chega a todos os cantos da sociedade.
"Estamos empenhados em apoiar o desenvolvimento sustentável através de iniciativas que reforcem as comunidades, criem empregos significativos e proporcionem aos jovens oportunidades de educação, formação profissional e emprego. O desenvolvimento é a mais forte garantia de prosperidade duradoura e juntos iremos construí-lo", referiu disse.
O representante apelou ainda à unidade, "como uma única comunidade", entre Moçambique e o Qatar, para moldar um futuro onde África e o Médio Oriente cresçam juntos, num futuro onde "as oportunidades não conhecem fronteiras", a inovação impulsiona o progresso, cada cidadão, especialmente a juventude, "tem um papel a desempenhar na construção de sociedades fortes e resilientes".