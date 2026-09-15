Moçambique estreia-se em fórum sobre comércio de madeiras tropicais em Macau

Segundo um comunicado, o Fórum Global de Madeira Legal & Sustentável (GLSTF, na sigla em inglês), marcado para 22 e 23 de setembro, vai contar, "pela primeira vez", com "altos funcionários de Moçambique e uma delegação oficial do México".

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) sublinhou que as estreias "reforçam ainda mais" o papel do território como plataforma para a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola.

A China estabeleceu Macau como plataforma económica e comercial com os mercados de língua portuguesa em 2003. Mais de duas décadas depois, o Governo alargou o foco aos países que falam espanhol.

De acordo com o programa do GLSTF, o secretário moçambicano Gustavo Djedje será um dos palestrantes principais do arranque do Fórum, juntamente com ministros da Tailândia, Camarões e República Centro-Africana.

O programa prevê ainda que o diretor nacional de Florestas e Fauna Bravia de Moçambique, Imede Falume, irá participar num fórum com dirigentes da China, Gana e Indonésia.

O GLSTF vai contar ainda com Bruno Leão, diretor da Associação da Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará, no norte do Brasil, e o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, Ivan Tomaselli.

O IPIM disse que o Fórum deverá contar com participantes de 49 países e regiões, incluindo do Gabão, Togo, Malásia, Equador, Peru, Suíça e França.

O evento deverá marcar o arranque dos preparativos para a elaboração de uma norma internacional para o combustível de aviação à base de biomassa e do Sistema de Gestão de Normas Verdes de Macau.