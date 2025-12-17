Moçambique prevê mais de 35 mil empregos em projetos avaliados em 1.500 ME
Moçambique aprovou em nove meses deste ano 290 projetos de investimento, avaliados em cerca de 1,5 mil milhões de euros e que podem criar 36.557 postos de trabalho, avançou hoje o Governo.
Segundo o ministro da Economia moçambicano, o número de projetos aprovados de janeiro a setembro incorpora um subprograma dos setores de comércio e serviços, o correspondente a 90,6% da meta semestral e 68% da meta anual planificada, contra um total de 237 projetos aprovados no mesmo período de 2024.
"Estes projetos aprovados perspetivam investir com um valor global equivalente a 1.852.566.556 de dólares [cerca de 1,5 mil milhões de euros], suscetíveis de criar 36.557 postos de trabalho para os moçambicanos", disse Basílio Muhate, durante abertura do primeiro conselho coordenador do ministério, a decorrer até quinta-feira, na cidade da Matola, sul de Moçambique.
O ministro da Economia moçambicano avançou ainda que no âmbito da operacionalização da Linha de Crédito Especial de Apoio à Comercialização Agrícola foram financiados 18 intervenientes da cadeia de comercialização agrícola, num montante de 39,2 milhões de meticais (527.545 euros) nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, no norte, e Manica, no centro.
Muhate indicou também que, por meio de ações de assistência técnica, capacitação e acesso a financiamento, foram ajudadas 12.784 micro, pequenas e médias empresas, explicando que este número representa um decréscimo face às 17.056 empresas apoiadas no mesmo período de 2024.
"Igualmente foram certificadas 23 novas empresas e seis novos produtos em padrões exigidos a nível nacional e internacional contra 18 e quatro de igual período de 2024, representando um crescimento de 28% e 50%", acrescentou o ministro da Economia.
No subprograma de turismo foram aprovados 105 projetos, dos quais 35 de alojamento, 43 de restauração e 27 de agências de viagens e turismo, contra 131 no mesmo período de 2024, avançou ainda o responsável pela pasta de Economia.
"Esses avanços reforçam o papel transformador da plataforma na modernização administrativa, na atração de investimentos e na dinamização da economia nacional", considerou Basílio Muhate.
No encontro de hoje, o governante pediu que sejam traçadas medidas para impulsionar a transformação estrutural da economia por meio da industrialização inclusiva, fomentar o investimento privado e a produção nacional, com ênfase em cadeias de valor locais, bem como valorizar o turismo como motor de geração de emprego e receitas, além de reduzir barreiras regulatórias e custos de contexto para o setor privado.