Moçambique retirado da lista cinzenta internacional de branqueamento de capitais

"Confirmadíssimo. Às 09:30 (08:30 em Lisboa) de hoje a plenária do GAFI, por voto unânime de todas as organizações e países, retirou Moçambique da lista cinzenta", disse à Lusa o coordenador nacional para a remoção de Moçambique daquela lista, Luís Abel Cezerilo.

O responsável acrescentou que a decisão de saída foi aprovada com a recomendação de o país "trabalhar" na "melhoria do mapeamento de risco".

"A saída está feita. Já está proclamada. Saiu hoje Moçambique, África do Sul e Burkina Faso", disse Cezerilo, que é também diretor-geral adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (Gifim).

Moçambique integrava desde 2022 a "lista cinzenta" internacional de branqueamento de capitais do GAFI, mas o Governo anunciou em meados deste ano que já cumpria todas as recomendações para a sua retirada e que o objetivo era assegurar, após a retirada, a manutenção desse estatuto em próximas avaliações.

"No quadro dos esforços para a remoção de Moçambique da lista cinzenta, Moçambique já cumpriu com as 26 ações do plano do GAFI, o que levou esta instituição a reconhecer a capacidade das nossas instituições em prevenir e combater crimes de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo", disse em 16 de junho último a ministra das Finanças, Carla Loveira, que está hoje em Paris a acompanhar a plenária do GAFI.

Moçambique recebeu em setembro uma visita de elementos do GAFI, etapa então descrita como essencial para o processo de remoção de Moçambique da "lista cinzenta" .