Modi alerta para risco de usar tecnologia e minerais críticos como armas entre os BRICS

"O uso da tecnologia e dos minerais críticos como armas pode tornar-se um obstáculo ao nosso progresso partilhado. Por esta razão, temos sublinhado a importância da inclusão na adoção da tecnologia", destacou Narendra Modi na sua intervenção durante a sessão plenária dos líderes que encerra a parte principal da cimeira dos BRICS em Nova Deli, citado pela Efe.

No sábado, os líderes do bloco alargado aprovaram por unanimidade a Declaração de Nova Deli, na qual criaram uma frente comum para exigir cadeias de abastecimento "fiáveis, diversificadas, resilientes, equitativas e sustentáveis" que garantam valor acrescentado.

Modi pediu aos parceiros que se tornem "criadores de normas" no desenvolvimento tecnológico, que adotem um papel ativo no crescimento da inteligência artificial (IA), e propôs dez medidas para um roteiro destinado a transformar a governação global.

As palavras de Modi, na presença do Presidente chinês, Xi Jinping, líder das cadeias de abastecimento, colocam em evidência as difíceis dinâmicas comerciais do grupo devido ao domínio do processamento das terras raras e de minerais essenciais para a corrida à IA.

No ano passado, a China, que processa cerca de 90% das terras raras do mundo, reforçou os controlos à sua exportação para o fabrico de tecnologia avançada, no contexto da guerra comercial com os Estados Unidos, travando um intercâmbio vital para a Índia na sua estratégia de expansão dos setores da indústria transformadora e das energias limpas.

A Índia reforçou alianças dentro e fora do bloco para colmatar essa lacuna. Em fevereiro, Nova Deli assinou com o Brasil um acordo de cooperação em minerais críticos e terras raras, no contexto da corrida à IA.

"Podemos ter [os BRICS] as nossas raízes em realidades diferentes, mas juntos crescemos através da cooperação e prosperamos para a humanidade", concluiu Modi.