Moeda brasileira regista forte alta após Trump suspender tarifas a 75 países por 90 dias

No início da manhã, a moeda brasileira registava forte desvalorização face à moeda norte-americana, que chegou a máximo de 6,09 reais, mas, assim que Donald Trump anunciou uma novas medidas de retaliação contra a China e mudanças nas tarifas impostas a países que procuraram negociar com os Estados Unidos, esse movimento inverteu-se bruscamente. Às 16:05 (horas locais) o dólar caía 2,58%, cotado a 5,84 reais.

Donald Trump anunciou um aumento imediato para 125% das tarifas aos produtos chineses e a suspensão por 90 dias da aplicação das taxas a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais.

"Com base na falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados mundiais, venho por este meio aumentar a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato", escreveu Donald Trump na rede social, Truth Social.

"A dada altura, esperemos que num futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo aos EUA e a outros países já não são sustentáveis ou aceitáveis", sustentou.

O Brasil não foi beneficiado pela suspensão anunciada porque já estava na lista de países tarifados em 10% pelo Governo norte-americano.

No entanto, a decisão de Trump favoreceu a moeda local, que, de acordo com a agência de classificação de risco Austin Rating, até à manhã de hoje, era terceira moeda que mais havia perdido valor face ao dólar num `ranking` de 118 países desde 02 de abril, quando Trump anunciou tarifas contra mais de 180 países.

Wall Street e os mercados bolsistas mundiais, incluindo a Bolsa de Valores brasileira (B3) registaram perdas nos últimos dias, com os investidores assustados com a guerra comercial desencadeada pelos direitos aduaneiros determinados por Donald Trump e com as medidas de retaliação que começam a ser aplicadas pela China e pelo Canadá.

Cerca de 60 países, incluindo os 27 membros da União Europeia (UE), foram visados pelas sobretaxas adicionais impostas por Trump, que entraram em vigor às 00:00 de hoje em Washington (05:00 em Lisboa).