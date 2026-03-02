Moeve quase quadriplica lucro em 2025 para 341 ME

Segundo informou hoje a empresa, o lucro líquido ajustado, atingiu 686 milhões de euros, um aumento de 54%, enquanto o resultado antes de lucros, juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado reduziu-se em 9%, fixando-se em 1.685 milhões.

Os investimentos realizados no último exercício totalizaram 1.151 milhões de euros, dos quais 55% foram destinados a projetos de transição energética, principalmente em Espanha.

Destaque para a nova fábrica de biocombustíveis de segunda geração (2G) de Huelva, na qual foram investidos quase 300 milhões de euros (em conjunto com a Exolum) e da qual já foram construídos mais de 50%.

A fábrica produzirá combustível sustentável para aviação (SAF) e diesel renovável (HVO) e será o maior complexo deste tipo de biocombustíveis do sul da Europa.

O capex (despesas de capital) baixou para 1.151 milhões de euros, face aos 1.293 milhões do exercício anterior, após o aumento dos investimentos na transição energética para os referidos 55%.

Além disso, a empresa encerrou o ano com uma dívida líquida de 2.362 milhões de euros, em linha com 2024, e com uma posição de liquidez de 5.493 milhões de euros, suficiente para cobrir os vencimentos da dívida até ao final de 2030 e para executar a sua estratégia de transformação, explica no comunicado.

Por divisões, a energia manteve o seu EBITDA ajustado "praticamente estável", em 1.400 milhões de euros, com margens de refinação de 7,9 dólares por barril em média (frente aos 7 dólares de 2024) e uma taxa de utilização de refinação de 90% (92% em 2024), o que reflete "o impacto do apagão de abril em Espanha", segundo explica a empresa.

Por outro lado, a divisão de química registou um EBITDA ajustado de 181 milhões, 29% menos do que no ano anterior, com vendas de produtos ligeiramente inferiores às de 2024.

A divisão de exploração e produção também viu o seu EBITDA ajustado cair para 259 milhões de euros, devido à queda do preço do petróleo bruto e às menores vendas e produção relacionadas com a venda de ativos em 2024.

Em janeiro, a Moeve e a Galp anunciaram um acordo não vinculativo para "avançar nas suas conversações sobre a possível integração dos seus negócios a jusante", com o objetivo de criar "duas plataformas europeias líderes em energia e mobilidade".

Hoje, a Galp disse que espera concluir em meados de 2026 o acordo final com a Moeve para combinar os negócios de refinação e comercialização na Península Ibérica, processo que ainda depende de negociações finais e de autorizações regulatórias.