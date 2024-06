"Momento com desafios". Banco de Portugal antevê recuo do excedente orçamental

O Banco de Portugal mantém a previsão do crescimento da economia portuguesa em dois por cento este ano, mas prevê a redução do excedente orçamental para um por cento do PIB. As previsões constam do Boletim Económico publicado esta sexta-feira. O governador, Mário Centeno, não esconde que os desafios do atual contexto geopolítico podem ditar o futuro do contexto económico da Zona Euro e de Portugal.