Montante de empréstimos para a habitação atinge maior valor em quase 10 anos

No final de setembro, o `stock` de empréstimos para a habitação totalizava 100.827 milhões de euros, o que representava uma subida de 1,7% em termos homólogos, e de 471,7 milhões de euros em cadeia, mantendo, assim, "a trajetória de aceleração que se regista desde janeiro de 2024".

No conjunto dos empréstimos a particulares, este indicador subiu 2,3% em termos homólogos, para 130.927 milhões de euros, num avanço de 649 milhões de euros face a agosto.

Apenas nos empréstimos ao consumo e outros fins, a subida foi de 4,4%, em termos homólogos, para 30.099,8 milhões de euros, crescendo ainda 177,7 milhões de euros face ao mês anterior.

No final do mês em análise, o crédito pessoal somava 12.514,9 milhões de euros, mais 6,0% que no mesmo mês do ano anterior, enquanto no crédito automóvel houve uma subida de 8,6%, para 8204,9 milhões de euros. Nos mesmos moldes, o monte de empréstimos em cartões de crédito cresceu 8,1%, para 3.173,3 milhões de euros.

Quanto ao `stock` de crédito a empresas, no final de setembro era de 72.343,1 milhões de euros, menos 1,3% que há um ano, mas mais 83,2 milhões de euros que em agosto.

As grandes e microempresas apresentaram taxas de variação anual positivas, de 0,8% e 7,1%, respetivamente, enquanto as pequenas e médias empresas tiveram taxas negativas de -2,5% e -5,1%, respetivamente.

Os setores das indústrias e eletricidade (-2,2%) e do comércio, transporte e alojamento (-1,0%) apresentaram taxas de variação anual negativas, contra -2,0% e -1,6%, respetivamente, em agosto. Em sentido inverso, o setor da construção e atividades imobiliárias apresentou uma taxa de variação anual positiva de 4,2% e 3,6% em agosto.