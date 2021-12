Montante de obrigações em circulação da Mota-Engil aumenta para cerca de 132ME

Na informação sobre "obrigações ligadas à sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026", a sociedade gestora de participações sociais indica que, "no seguimento da emissão e admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, no dia 02 de dezembro de 2021, de 220.000 obrigações, no valor nominal unitário de 500 euros e global de 110.000.000 euros, [...] foram ainda emitidas e admitidas à negociação no mesmo mercado regulamentado 43.999 obrigações".

"Por conseguinte, o montante total em circulação de Obrigações Mota-Engil 2026 é de 131.999.500 euros (correspondente a 263.999 obrigações)", é referido.

O documento com a data de hoje foi enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

No final de novembro, a Mota-Engil concretizou a emissão de obrigações de 110 milhões de euros, com a procura a superar os 155 milhões de euros, o que traduz um rácio de 1,41 face ao valor da oferta.

O anúncio foi feito na sessão de apuramento dos resultados da Oferta Pública de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026 ("Obrigações Mota-Engil 2026") através de uma Oferta Pública de Subscrição (POS) e de duas ofertas públicas de troca voluntária.