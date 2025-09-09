Montenegro agradece apoio da China durante a crise financeira

Luís Montenegro fez estas declarações no início do encontro com Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, do qual os jornalistas só puderam gravar os primeiros três minutos.

"Ao nível da nossa cooperação económica bilateral, é meu dever dizer-lhe que não nos esquecemos, pelo contrário, temos muito bem presente e respeitamos a aposta que a China desenvolveu na economia portuguesa, num dos momentos mais críticos do nosso país, quando da crise financeira", afirmou.

Tal como tinha sido destacado momentos antes pelo Presidente da República Popular da China, também Montenegro considerou que, nos últimos anos, os dois países reforçaram laços "em vários setores da economia, da energia à banca, da saúde ao abastecimento de água".

"A nossa convicção é que podemos continuar a trilhar esse caminho na base da confiança", disse o primeiro-ministro, na última frase ainda audível pelos jornalistas, que foram convidados a sair da sala do Grande Palácio do Povo, onde decorreu o encontro.

O primeiro-ministro português iniciou hoje uma visita oficial à China de dois dias, durante a qual passará por Macau, seguindo depois para o Japão, onde ficará até sexta-feira, com passagens por Tóquio e Osaka.