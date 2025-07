Montenegro anuncia cimeira luso-moçambicana em 08 e 09 de dezembro em Portugal

Luís Montenegro falava após ter recebido em São Bento o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, que antes já tinha estado com o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Na sua breve intervenção, após a reunião bilateral, o primeiro-ministro afirmou que a prioridade de Portugal é a de estabelecer "um diálogo político inclusivo com o Presidente de Moçambique, tendo em vista estreitar os laços de cooperação política, institucional, cultural e económica".

"Estamos numa primeira fase do ciclo político, que se iniciou com a eleição do Presidente Daniel Chapo, e também estamos numa primeira fase do ciclo político que se iniciou com a reeleição do atual Governo português. Portanto, estamos ambos na condição de podermos emprestar uma nova energia à relação entre os governos, entre os países e entre os povos de Portugal e de Moçambique", sustentou Luís Montenegro.

Neste contexto, o líder do executivo português anunciou que, durante a conversa com Daniel Chapo, ficou decidida a realização da VI Cimeira entre Portugal e Moçambique.

"Tivemos a ocasião de agendar, de forma indicativa, para os próximos dias 8 e 9 de dezembro. Não há melhor expressão desta vontade de dar este novo impulso às nossas relações do que retomarmos a realização destas cimeiras bilaterais", completou.

De acordo com o primeiro-ministro, nessa cimeira, que se realizará em Portugal, os dois países irão procurar "desenvolver mais os instrumentos de cooperação em áreas como a saúde, a educação, a mobilidade, a segurança e a Defesa.