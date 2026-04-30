Montenegro assume compromisso de ligar Beja, Évora e Portalegre por autoestrada

"O objetivo é termos todas as capitais de distrito servidas e ligadas por autoestrada, é um compromisso, foi um compromisso que o Manuel Castro Almeida [ministro da Economia] assumiu e que vai cumprir connosco", disse.Luís Montenegro, que falava no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, distrito de Portalegre, onde o grupo Delta apresentou os últimos investimentos superiores a 20 milhões de euros para aumentar a capacidade da fábrica, recordou que já estão a ser desenvolvidos estudos para que Portalegre possa possuir ligação por autoestrada."Neste momento temos em procedimento o estudo para a ligação da autoestrada a Portalegre e estamos vislumbrar, quer a norte quer a sul, quer a ligação de Portalegre à A6 e quer a ligação de Portalegre à A23 e está já em execução a obra que ligará a A2 a Beja", disse."Portanto, todas as capitais de distrito ficarão conectadas pela via rodoviária em formato autoestrada o que é um sinal significativo daquilo que são as condições que nós temos de dar ao território, para que ele esteja mais próximo, para que ele esteja naturalmente em igualdade de circunstâncias para poder também competir", acrescentou.No seu discurso, Luís Montenegro recordou que o Governo está a "apostar numa política fiscal mais amiga das empresas e do investimento", e que "retire menos impostos para dar às empresas maior disponibilidade" e gerar melhores condições salariais aos trabalhadores."Dá se a circunstância nesta ocasião de nós estarmos, de facto, a apostar num modelo previsível de fiscalidade, num modelo simplificado com o Estado, num modelo de criação de infraestruturas que favoreçam a ocupação do território, a distribuição de investimentos no território, como fator em primeiro lugar de coesão social focado nas pessoas, mas também em estratégia de desenvolvimento", disse.Além de vincar que o Governo vai continuar a promover o desenvolvimento agrícola e hídrico, o primeiro-ministro recordou que devido aos conflitos que o mundo atravessa há um aumento do custo de vida."É nestas alturas onde nós não vamos meter a cabeça na areia e não vamos ficar a queixar-nos dos problemas que temos de enfrentar. Nós, obviamente, estamos preocupados com eles, obviamente estamos dispostos, aptos e mobilizados, a dar resposta a esses problemas que são as nossas circunstâncias atuais", disse"Nós estamos muito mais focados em juntar a isso a visão estratégica de futuro de que quanto mais fortes nós estivermos no futuro, quanto mais resilientes, quanto mais resistentes, quanto mais preparados para as adversidades, nós, naturalmente podemos no futuro enfrentar essas oscilações com menos perturbação daquilo que é a normalidade da vida das pessoas", acrescentou.Em Campo Maior, o Grupo Nabeiro-Delta Cafés apresentou ao primeiro-ministro um investimento superior a 20 milhões de euros na fábrica Novadelta, visando "aumentar a capacidade" de produção da sua unidade industrial e "acelerar o crescimento" nos mercados internacionais, para alcançar o "Top 10" mundial das marcas de café.O projeto, iniciado em 2019, contempla um novo armazém de café verde, silos de armazenamento de café, um novo torrador de grande capacidade, novos moinhos industriais, novas linhas de embalamento de café e de produção de cápsulas, bem como um novo parque fotovoltaico e a integração de sistemas avançados de automação e digitalização, recorrendo à inteligência artificial e gestão da produção.Em comunicado, o Grupo Nabeiro- Delta Cafés indica que com este investimento, a fábrica Novadelta "duplica a sua capacidade de produção anual, atualmente de 100 toneladas de café por dia" e "consolida-se como a maior" torrefatora da Península Ibérica.