Montenegro convicto de que Portugal "vai tirar proveito e não estragar" boa situação do país

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

"Portugal é um país que está, objetivamente, numa boa performance e num bom movimento, Portugal é um país que todos temos a responsabilidade de preservar nesta condição, de tirar - no bom sentido do termo - proveito da situação e de não estragar e eu sei que é isso que vai acontecer: vai acontecer no plano político, vai acontecer no plano económico e vai acontecer também, seguramente, no plano social", afirmou Luís Montenegro



Palavras ouvidas esta tarde de terça-feira durante a cerimónia de um novo acordo com os parceiros do setor social e solidário.