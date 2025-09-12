Montenegro diz que "nas próximas horas" outra agência pode subir `rating` de Portugal

"A semana passada tivemos uma agência internacional que subiu o nosso `rating`, tenho notícia de que estará por horas a eventualidade de uma outra poder fazer o mesmo", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas no Pavilhão de Portugal na Expo de Osaka, no final de dois dias de uma visita oficial ao Japão.

A Fitch vai hoje anunciar a sua avaliação do `rating` de Portugal, que está neste momento próximo dos níveis mais elevados na classificação das principais agências.

"Estamos a ser olhados de fora para dentro com uma respeitabilidade e uma credibilidade que nos deve fazer pensar", afirmou.

A DBRS avalia a dívida soberana em A (elevado) e a Moody`s em A3, enquanto a Fitch tem atualmente a classificação de A-.

Já a S&P foi a última agência a avaliar o `rating`, a 29 de agosto, e melhorou a classificação de `A` para `A+`, apenas seis meses após outra subida.