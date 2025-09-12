Montenegro diz que "nas próximas horas" outra agência pode subir `rating` de Portugal
O primeiro-ministro afirmou hoje ter notícias de que "estará por horas" a possibilidade de uma outra agência subir o `rating` de Portugal, salientando que, quinze anos depois da `troika`, "Portugal é hoje um exemplo na Europa do ponto de vista financeiro".
"A semana passada tivemos uma agência internacional que subiu o nosso `rating`, tenho notícia de que estará por horas a eventualidade de uma outra poder fazer o mesmo", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas no Pavilhão de Portugal na Expo de Osaka, no final de dois dias de uma visita oficial ao Japão.
A Fitch vai hoje anunciar a sua avaliação do `rating` de Portugal, que está neste momento próximo dos níveis mais elevados na classificação das principais agências.
"Estamos a ser olhados de fora para dentro com uma respeitabilidade e uma credibilidade que nos deve fazer pensar", afirmou.
A DBRS avalia a dívida soberana em A (elevado) e a Moody`s em A3, enquanto a Fitch tem atualmente a classificação de A-.
Já a S&P foi a última agência a avaliar o `rating`, a 29 de agosto, e melhorou a classificação de `A` para `A+`, apenas seis meses após outra subida.