Montenegro na Colômbia para a cimeira UE-CELAC





É um encontro para reforçar a cooperação entre os dois blocos presidido pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e por António Costa, o presidente do Conselho Europeu.





A cimeira decorre em Santa Marta, situada na costa caribenha da Colômbia - a mais de 700 km da capital Bogotá -, e que celebra 500 anos da sua fundação.



A presidente da Comissão Europeia não marcará presença. Em substituição de Ursula von der Leyen estará a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.







A cimeira decorre num contexto de tensões diplomáticas crescentes entre Bogotá, Venezuela e Washington.



O Estados Unidos afundaram nos últimos meses várias embarcações de transporte de droga, causando mais de 60 mortes no Caribe e Pacífico.







Mil milhões e 21% do PIB





Com mais de mil milhões de pessoas, os 33 países da CELAC e os 27 Estados-membros da UE representam, em conjunto, 14% da população mundial, 21% do PIB mundial e um terço dos membros da ONU.



Fonte do Governo português considera que o encontro "será essencial no reforço das relações da União Europeia com a América Latina e as Caraíbas, quer no plano político, quer na dimensão económica".



"Portugal olha para a parceria UE-CELAC como uma aliança estratégica de enorme potencial económico e comercial, mas também de valores partilhados: da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, da sustentabilidade ambiental e da abertura ao mundo", refere a mesma fonte.



No plano económico, o primeiro-ministro português tem defendido uma rápida implementação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul (Mercado Comum do Sul), numa altura em que há notícias de que a sua aprovação pelo Conselho Europeu poderá estar para breve.

O primeiro-ministro português está na Colômbia. Luís Montenegro participa na quarta cimeira entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.