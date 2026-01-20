Montenegro quer economia com relações laborais sólidas
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu hoje uma economia com relações laborais sólidas, que garanta os direitos dos trabalhadores, mas seja também capaz de tornar as empresas mais competitivas.
"Queremos uma economia com relações laborais sólidas, com certeza garantindo os direitos dos trabalhadores, garantindo a estabilidade laboral, mas garantindo também que o mercado laboral tenha flexibilidade suficiente para as empresas serem competitivas", afirmou.
Luís Montenegro falava após a cerimónia de assinatura de contratos de investimento entre a AICEP a CALB Europe, Everbio, Lift One, Savannah Lithium, Topsoe Batterry Materials e United Petfood que se realizou em Sines, no distrito de Setúbal.
"Vejo muita gente a reclamar, e bem, mais salários, melhores salários. Vejo muita gente, e bem, a reclamar pagar menos impostos e ter um rendimento disponível maior, só que para isso é preciso criar mais riqueza, para isso é preciso sermos mais produtivos, fazer mais do que os outros fazem, para isso é preciso ter uma `performance` maior e ter maior agilidade", realçou.