Montenegro quer estratégia consensualizada com oposição para investir mais 1.300 milhões de euros em Defesa

Luís Montenegro, que falava numa conferência organizada pela SIC Notícias intitulada "A nova Defesa", no concelho de Oeiras, em Lisboa, salientou que atingir os objetivos de investimento nesta área de soberania implica uma estratégia consensualizada com a oposição.

Na ótica do primeiro-ministro, que foi hoje desafiado pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, para um "Acordo Estratégico para um Plano de Desenvolvimento Nacional e de Capacitação da Defesa" com um prazo definido de três meses, esta estratégia "será tão mais credível, interna e externamente, quanto maior apoio político tiver".

O chefe do executivo considerou o PS "essencial" para definir um objetivo a longo prazo e garantiu dialogar com todos os partidos, reconhecendo que o objetivo de atingir 5% do PIB em investimentos em Defesa, assumido na cimeira da NATO, no mês passado", é "ambicioso".

"Antecipámos para o ano de 2025 um ambicioso objetivo de alcançar 2% do Produto Interno Bruto (PIB) [em Defesa] o que implica um acréscimo de despesa na ordem de mil e trezentos milhões de euros", afirmou Luís Montenegro.

De acordo com o chefe do executivo, que até agora tinha referido um aumento de investimento de cerca de mil milhões de euros até ao final do ano, este objetivo será alcançado de três formas, nomeadamente através da "manutenção e reforço do apoio à Ucrânia".

"Um segundo eixo é o reforço das nossas capacidades antecipando alguns dos objetivos que tínhamos traçado para os próximos anos, no fundo, acelerar a aquisição de equipamentos, e o alcançar de metas relativamente a investimentos em infraestruturas", enumerou, depois de já ter anunciado que o executivo pretende antecipar verbas da Lei de Programação Militar (LPM).

Por último, o Governo está a fazer uma "reclassificação e reavaliação de alguns investimentos que estão em curso e outros que vão ser efetuados" de "natureza dual", ou seja, de uso militar mas também civil.