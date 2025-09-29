Montenegro tranquiliza empresários com promessa de avançar com novo aeroporto

"Quero tranquilizá-los quer seja na frente rodoviária, seja na frente ferroviária, seja na frente aeroportuária, nós vamos mesmo realizar. Esse é o ponto de honra que temos neste Governo", afirmou.Luís Montenegro discursava na sessão de abertura da conferência "Turismo é Portugal", que decorre hoje em Troia, no distrito de Setúbal, promovida pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP), no âmbito do Dia Mundial do Turismo.Admitindo algum silêncio em relação aos projetos ou investimentos previstos pelo Governo, Montenegro assegurou ao presidente da CTP, Francisco Calheiros, que momentos antes pediu urgência na construção do novo aeroporto, que a infraestrutura aeroportuária vai ser uma realidade."Quero assegurar ao senhor presidente da confederação de turismo que ele vai mesmo ver o novo aeroporto. Não garanto que ainda seja presidente da confederação de turismo, mas também não achava nada impossível ou improvável. As duas coisas são possíveis até", ironizou.Segundo Luís Montenegro, o processo do novo aeroporto "está a andar" e o Governo está "a comprimir prazos" ao máximo para "poder realizar esse grande objetivo" de construir "uma nova infraestrutura aeroportuária na região de Lisboa".

Uma infraestrutura que estará "ao serviço do país, ao serviço de uma companhia aérea que, com capital privado, e integrada porventura num grupo com dimensão internacional possa aportar mais-valia ao país, mantendo não só o 'hub' em Lisboa, como as rotas estratégicas e outras, como por exemplo a dos Estados Unidos da América, cujo efeito é hoje uma evidência aos olhos de toda a gente", afirmou.





c/Lusa