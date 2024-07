Montenegro visita empresas portuguesas na Feira Internacional de Luanda

LUSA: AMPE ROGÉRIO

Durante cerca de duas horas, Luís Montenegro insistiu na importância da relação entre Portugal e Angola e do crescimento económico nacional.



Mas foi à boleia de um café que a conversa voltou à política nacional com o chefe do Governo a afastar-se dos extremos e a afirmar-se como um moderado.



Reportagem do enviado especial a Angola, João Alexandre.