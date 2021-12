Montepio aliena 356,8 ME em créditos ao consumo através de titularização

De acordo com uma nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Caixa Económica Montepio Geral e a sua participada Montepio Crédito, celebraram "um contrato de cedência de créditos ao consumo originados por ambas as instituições, à Ares Lusitani - STC [sociedade de titularização de créditos], SA, no âmbito de uma operação de titularização de créditos (Pelican Finance No. 2)", com o montante bruto alienado de 356,8 milhões de euros.

A operação, concretizada na segunda-feira e que envolveu cerca de 40.000 contratos, "permite reduzir o volume de ativos ponderados pelo risco em cerca de 265 milhões de euros e materializa a estratégia do Banco Montepio da contínua redução da ponderação do risco nos ativos, com vista ao reforço dos rácios de capital conforme previsto no Plano de Financiamento e Capital", referiu a instituição bancária.

De acordo com o Montepio, a titularização foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, em cinco tranches com um `spread` (lucro do banco quando concede um empréstimo) implícito médio de 112 pontos base sobre a Euribor (taxa de juros média dos empréstimos interbancários sem garantia da zona euro) a um mês.

Na comunicação ao mercado, a entidade bancária referiu que a operação teve uma procura 1,8 vezes superior à oferta e que "para o sucesso desta transação contribuíram o interesse da comunidade de investidores pelo binómio risco/rendimento das classes de obrigações titularizadas, tendo sido também determinante a participação dos membros do sindicato de colocação da emissão, a StormHarbour Securities LLP e o Crédit Agricole Corporate & Investment Bank".

A titularização é uma operação de emissão de obrigações cujo cupão está garantido por um conjunto de ativos subjacentes, que habitualmente são empréstimos.

Numa titularização, o conjunto de ativos (neste caso, crédito ao consumo) é transferido do seu detentor original para um veículo de titularização de crédito (neste caso, a Ares Lusitani), que emite valores mobiliários, normalmente obrigações, que coloca junto de investidores para financiar a aquisição daqueles ativos, transformando, assim, um conjunto de ativos não transacionáveis em ativos transacionáveis.