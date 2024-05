Moody’s avalia o "rating" de Portugal

A agência de notação financeira norte-americana tem prevista para hoje uma avaliação à dívida da República Portuguesa, depois de em novembro ter subido o "rating" para "A3", com perspetiva estável.“Não me parece que faça qualquer alteração”, prevê o presidente da IMF – Informação de Mercados Financeiros, Filipe Garcia.Por seu lado, o economista sénior do Banco Carregosa Paulo Rosa considera que “eventualmente a Moody’s manterá o 'rating' em 'A3', mas é possível que o 'outlook' (perspetiva) seja revisto em alta para positivo”.”, aponta Paulo Rosa.