Moratórias ao crédito bancário ascendem a 46 mil milhões de euros

Foto: Lusa

As empresas de alojamento e restauração foram as que mais recorreram às moratórias ao crédito bancário. Os dados mais recentes apurados pelo Banco de Portugal mostram que no final de janeiro quase 46 mil milhões de euros em empréstimos estavam abrangidos por moratórias - uma ligeira redução face a setembro de 2020. Nos créditos a particulares, a esmagadora maioria dos que recorreram à suspensão do pagamento das prestações bancárias fê-lo por causa dos empréstimos à habitação.