Moreira insta Metro do Porto a "não mentir" à população sobre atrasos nas obras

"Não podemos contribuir para a degradação da imagem da Metro, mas não podemos ficar sentados à espera. Temos de procurar a justa medida e a justa medida é dizermos `não mintam aos portuenses`", afirmou Rui Moreira, durante a reunião do executivo municipal.

Dizendo existirem "atrasos sucessivos" em todas as frentes de obra da metro, Rui Moreira adiantou que o município foi confrontado com um novo pedido da metro "para voltar a abrir as Cardosas", o que implica voltar a desviar o trânsito pelos Loios.

"Precisam de mais uma obra que estimam em três ou quatro semanas", referiu, dizendo ter questionado a empresa se a obra seria para implementar a infraestrutura do elétrico, mas que a resposta foi negativa.

"Dizem que não, que para o ano vão intervir novamente", referiu.

Segundo Rui Moreira, a Metro do Porto pretende também "fazer uma nova intervenção na Rotunda da Boavista, utilizando o mesmo método que levou à condenação de algumas daquelas árvores".

"Considero que a população tem sido sucessivamente enganada e é isso que não podemos tolerar", afirmou.

Aos vereadores, o autarca independente disse ainda que o município questionou a metro sobre as festividades do final de ano na Avenida dos Aliados, mas que "não obteve nenhuma resposta".

"A metro entende que não tem de informar o município se vamos poder fazer o fim do ano ou não, eu presumo que não, mas era conveniente que a metro pudesse partilhar connosco e dissessem `não vai ser possível`", indicou, lembrando que o município tem em breve de lançar concursos públicos.