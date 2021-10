Morreu ex-ministro e empresário francês Bernard Tapie aos 78 anos

"Dominique Tapie e os seus filhos têm a infinita dor de anunciar a morte do seu marido e pai, Bernard Tapie, este domingo, 03 de outubro, às 08:40 [horário local, 07:40 em Lisboa], em consequência de um cancro", indicou a família do também antigo deputado e eurodeputado.

Na sua conta na rede social Instagram, Stéphane Tapie, um dos quatro filhos, confirmou a informação numa curta mensagem, "Adeus minha Fênix", como legenda de uma foto de ambos.

Au revoir mon Phénix 🙏🙏🖤🖤 pic.twitter.com/wRmqDoDyeh — Stéphane Tapie (@TapieStephane) October 3, 2021



Bernard Tapie, um homem multifacetado que ao longo da sua vida dirigiu empresas e meios de comunicação e presidiu ao Marselha, que levou ao título de campeão europeu de futebol em 1992/93, antes de ser impedido de desempenhar funções diretivas em 1994, por irregularidades económicas e desportivas.

Tornou-se alvo da atenção dos meios de comunicação nas últimas décadas pelo seu envolvimento em vários escândalos judiciais.

Um destes casos foi a venda da Adidas (do qual era proprietário), sendo envolvido num grande caso judicial por fraude. Este caso afetou a ex-líder do Fundo Monetário Internacional Christine Lagarde e a sua gestão noutras empresas.



Embora a sua condição física tenha piorado nos últimos meses, Tapie continuou a comentar a política atual nos meios de comunicação social.



Em abril, foi assaltado e agredido em sua casa. Tapie e a mulher foram algemados e espancados por ladrões, que levaram jóias e relógios. No mês seguinte, Tapie renunciou a apelar da última sentença no processo por fraude na arbitragem sobre a venda da Adidas.



O empresário será sepultado em Marselha, "a cidade de seu coração", conforme o seu desejo, revelou a família.



"Zorro das empresas"

Filho de um operário de aquecimento, foi símbolo da ascensão social da França dos anos 80 e teve um percurso público de quatro décadas, que começou pela venda de televisões e pela aquisição e venda de empresas em dificuldades. Era chamado de “Zorro das empresas”, apesar de serem poucas as que fez realmente prosperar.



Em 1983, não receava admitir: “quando começo um negócio, tenho uma vontade feroz de ganhar muito dinheiro”. Algo que conseguiu, uma vez que comprar um casa em Paris e um veleiro de luxo.



Exuberante, torna-se estrela televisiva, ao apresentar o programa “Ambições”, que pretendia estimular empreendedores.



Bernard Tapie também foi piloto de automóveis e promotor musical. Criou a equipa de ciclismo “La Vie Claire”, que venceu dois Tours de France, em 1985 e em 1986.



“Um homem de desafios”



Bernard Hinault, o vencedor do Tour de France de 1985, considerou Bernard Tapie um “lutador”, um homem de desafios”.



“Era um personagem fora do comum”, conta o campeão francês, evocando que Tapie lhe estendeu a mão ao montar uma equipa em torno dele.



“Eu estava a recuperar de uma operação e ele confiou em mim”, declarou, admitindo “tristeza” pela morte de Tapie. No ano seguinte, o Tour de France foi vencido pelo colega de equipa, o americano Greg LeMond. Hinault relativiza que Tapie seja o responsável pelo aumento dos salários no ciclismo: “esquecemos que o dólar estava a 10 francos naquela altura”.



“Falámos no início do ano ao telefone. Estou a aguentar. É preciso lutar. É preciso acreditar. Era o seu lado batalhador”, conta o antigo ciclista sobre a última vez que falou com Bernard Tapie.



"Ele queria tocar em tudo. Talvez tenha cometido um erro ao entrar na política, mas foi sua escolha", disse Hinault, que se lembra de ter sido convidado quando o Marselha venceu a Liga dos Campeões em 1993. Quanto às controvérsias do antigo ministro, o antigo ciclista é peremtório: “Há aqueles que ganham e aqueles que perdem. Ele fazia parte da primeira categoria”.



(Em atualização)

C/ Lusa