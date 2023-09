A economista e primeira presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, morreu este sábado em Lisboa aos 81 anos. Técnica do Banco de Portugal entre 1973 e 1992, Teodora Cardoso desempenhou funções no Departamento de Estatística e Estudos Económicos.

No Banco Português de Investimento desempenhou as funções de consultora da administração.



Integrou o Conselho Consultivo do Instituto de Gestão do Crédito Público e em 2001 fez parte da Estrutura para a Reforma da Despesa Pública.